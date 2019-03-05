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"Хотел поцеловать спящего Ибрагимовича, мне сразу прилетели два удара", – экс-партнер Златана по Аяксу

16:23 71 Читати українською
"Хотел поцеловать спящего Ибрагимовича, мне сразу прилетели два удара", – экс-партнер Златана по Аяксу
Энди ван дер Мейде и Златан Ибрагимович / Фото ФК Аякс

Экс-игрок Аякса Энди ван дер Мейде рассказал трогательную историю с участием нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича.

"Однажды я сел рядом со Златаном в автобусе, когда мы играли за Аякс.

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Помню, он заснул, а я, учитывая мои гомосексуальные наклонности, поцеловал его в губы. Через несколько секунд мне прилетело два удара", – цитирует ван дер Мейде Calciomercato.

Напомним, Ибра в начале своей карьеры выступал за Аякс в 2001-2004 годах.

В прошлом сезоне МЛС 37-летний швед провел на поле 27 матчей, в которых отметился 22-мя голами и 6-ю ассистами.

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Теги
футбольные курьёзы Энди ван дер Мейде Энди ван дер Мейде Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Аякс Аякс Нидерланды
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