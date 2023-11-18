Колишній капітан Баварії та збірної Німеччини Філіп Лам, який зараз курує підготовку Євро-2024, відповів на важливі запитання.

"Зараз ми переживаємо кризу по всьому світу. Наприклад, в Україні та в Ізраїлі. Ця ситуація дає розуміння, що потрібно спільно працювати над посиленням один одного, взаємодіяти ще інтенсивніше. Ми говоримо про забезпечення стабільності в Європі. Євро-2024 збере людей зі всього світу. Наше бажання – разом зробити мирне футбольне свято.

Євро-2024: учасники фінальної частини

Чи хотів би я побачити на турнірі Ізраїль та Україну, враховуючи страждання цих країн? Я залишаюся спортсменом. Найкращий має перемогти. З радістю зустріну на нашому чемпіонаті Європи кожну збірну, яка випромінює доброту та повагу.

Я з пересторогою спостерігаю за тим, що ЧС-2034 відходить Саудівській Аравії. Це суперечить тому, що добре для футболу. Європейські країни повинні порушити питання та вчасно втрутитися. Я хотів би, щоб Євро та чемпіонати світу приймали тільки демократичні країни", – цитує Лама Sportbuzzer.