"Сейчас мы переживаем кризис по всему миру. К примеру, в Украине и в Израиле. Эта ситуация дает понимание, что нужно совместно работать над усилением друг друга, взаимодействовать еще интенсивнее. Мы говорим об обеспечении стабильности в Европе. Евро-2024 соберет людей со всего мира. Наше желание – вместе сделать мирный футбольный праздник.

Евро-2024: участники финальной части

Хотел бы я увидеть на турнире Израиль и Украину, учитывая страдания этих стран? Я остаюсь спортсменом. Лучший должен победить. С радостью встречу на нашем чемпионате Европы каждую сборную, излучающую доброту и уважение.

Я с беспокойством наблюдаю за тем, что ЧМ-2034 отходит Саудовской Аравии. Это противоречит тому, что хорошо для футбола. Европейские страны должны поднять вопрос и вовремя вмешаться. Я хотел бы, чтобы Евро и чемпионаты мира принимали только демократические страны", – цитирует Лама Sportbuzzer.