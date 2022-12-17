"Хотів би, щоб Мессі виграв чемпіонат світ": екс-форвард збірної Франції вболіватиме за Аргентину у фіналі Мундіалю
14:28 - Читать на русском
Французький нападник мексиканського Тігрес Андре-П'єр Жиньяк підтримуватиме "альбіселесте" у вирішальному матчі світової першості.
"Сьогодні в Аргентині хочуть, щоб Мессі виграв чемпіонат світу. Я француз, але також хотів би, щоб Мессі виграв чемпіонат світу, тому що він заслуговує на це за всю свою кар'єру.
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Його поведінка – це поведінка лідера", – цитує Жиньяка RMC Sport.
Нагадаємо, Андре-П'єр виступав за збірну Франції з 2009 по 2016 роки і у 36 матчах забив 7 голів. У 2016-му став з "трикольоровими" срібним призером чемпіонату Європи.
Фінальний поєдинок ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.
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