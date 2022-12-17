Андре-Пьер Жиньяк во время выступлений за сборную Франции / Фото из открытых источников

"Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но также хотел бы, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.

Шевченко назвал своего фаворита в финале ЧМ-2022

Его поведение – это поведение лидера", – цитирует Жиньяка RMC Sport.

Напомним, Андре-Пьер выступал за сборную Франции с 2009 по 2016 годы и в 36 матчах забил 7 голов. В 2016-м стал с "трехцветными" серебряным призером чемпионата Европы.

Финальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.

Хорватия – Марокко: анонс матча за 3-е место ЧМ-2022