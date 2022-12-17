"Хотел бы, чтобы Месси выиграл чемпионат мира": экс-форвард сборной Франции будет болеть за Аргентину в финале Мундиаля
14:28 - Читати українською
Французский нападающий мексиканского Тигрес Андре-Пьер Жиньяк будет поддерживать "альбиселесте" в решающем матче мирового первенства.
"Сегодня в Аргентине хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Я француз, но также хотел бы, чтобы Месси выиграл чемпионат мира, потому что он заслуживает этого за всю свою карьеру.
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Его поведение – это поведение лидера", – цитирует Жиньяка RMC Sport.
Напомним, Андре-Пьер выступал за сборную Франции с 2009 по 2016 годы и в 36 матчах забил 7 голов. В 2016-м стал с "трехцветными" серебряным призером чемпионата Европы.
Финальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи в 17:00.
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