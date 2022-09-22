У нинішньому розіграші Ліги націй Хорватія стала вкрай складним суперником для Данії. Скандинави програли "картатим" у домашньому поєдинку, але завдяки бездоганним результатам в інших матчах були лідером квартету. Якби сьогодні вдалося перемогти, данці достроково гарантували б собі перше місце.

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Проте господарі стадіону Максімір були проти такого сценарію. Вже на перших хвилинах Модріч ледь не організував гол – довелося обмежитися кутовим. Проте Данія змогла стримати шквал атак і до середини першого тайму вирівняла гру. Для гостей нічия також була прийнятним варіантом. Уся "математика" стала неважливою на старті другої половини. На 49-й хвилині вкотре завдяки активності Модріча вдалося заробити кутовий. Хорвати провели затяжний розіграш стандарту і після низки рикошетів м'яч на лінії штрафного дістався Сосі. Борна чітко спрямував м'яч у кут, а Шмайхель зреагувати не зміг, адже не бачив епізод за скупченням гравців.

Здобувши потрібний результат, Хорватія почала діяти обережніше. Травма Перішіча ще більше підкосила атакувальний потенціал господарів. Щоправда, у данців теж гра попереду не клеїлася. Але коли у тебе є такий майстер, як Еріксен, небезпека може виникнути практично нізвідки. Так і сталося. Крістіан буквально на мить залишився без опіки і шедевральним ударом з 25-ти метрів зрівняв рахунок. От лишень порадіти не вийшло. Вже через дві хвилини Маєр знову вивів господарів вперед.

Протягом останніх десяти хвилин Данія відчайдушно намагалася врятуватися від поразки, проте злагодженості атакам бракувало. Зламати захист господарів так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Хорватії, яка набрала 10 очок та вийшла на перше місце в квартеті. У Данії залишилося 9 залікових пунктів. Саме ці дві збірні розіграють путівку у фінал чотирьох Ліги націй в заочному протистоянні в останньому турі. Скандинави зіграють з Францією, а балканцям належить зіграти з Австрією, від якої вони зазнали єдиної поразки в цьому розіграші.