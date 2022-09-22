В нынешнем розыгрыше Лиги наций Хорватия стала крайне сложным соперником для Дании. Скандинавы проиграли "клетчатым" в домашнем поединке, но благодаря безупречным результатам в других матчах были лидером квартета. Если бы сегодня удалось победить, датчане досрочно гарантировали бы себе первое место.

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Однако хозяева стадиона Максимир были против такого сценария. Уже на первых минутах Модрич едва не организовал гол – пришлось ограничиться угловым. Однако Дания смогла сдержать шквал атак и к середине первого тайма выровняла игру. Для гостей ничья также была приемлемым вариантом. Вся "математика" стала неважной на старте второй половины. На 49-й минуте в который раз благодаря активности Модрича удалось заработать угловой. Хорваты провели затяжной розыгрыш стандарта и после ряда рикошетов мяч на линии штрафной достался Сосе. Борна четко направил мяч в угол, а Шмайхель среагировать не смог, ведь не видел эпизод за скоплением игроков.

Одержав нужный результат, Хорватия начала действовать осторожнее. Травма Перишича еще больше подкосила атакующий потенциал хозяев. Правда, у датчан тоже игра впереди не клеилась. Но когда у тебя есть такой мастер, как Эриксен, опасность может возникнуть практически ниоткуда. Так и случилось. Кристиан буквально на мгновение остался без опеки и шедевральным ударом с 25-ти метров сравнял счет. Вот только порадоваться не получилось. Уже через две минуты Майер снова вывел хозяев вперед.

В течение последних десяти минут Дания отчаянно пыталась спастись от поражения, однако слаженности атакам не хватало. Сломать защиту хозяев так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Хорватии, которая набрала 10 очков и вышла на первое место в квартете. У Дании осталось 9 зачетных пунктов. Именно эти две сборные разыграют путевку в финал четырех Лиги наций в заочном противостоянии в последнем туре. Скандинавы сыграют с Францией, а балканцам предстоит сыграть с Австрией, от которой они потерпели единственное поражение в этом розыгрыше.