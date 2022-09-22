Ліга націй, дивізіон А

Група 4

Польща – Нідерланди – 0:2

Голи: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

Бельгія – Уельс – 2:1

Голи: Де Брюйне, 11, Батшуаї, 38 – Мур, 50

Нідерланди – найкраща команда Ліги націй. Ніхто в першому дивізіоні не набрав стільки очок. У червні команда Луї ван Гала не переграла тільки Польщу, однак сьогодні закрила й цю місію. Не завадила травма Копмейнерса, якого довелося рано замінити.

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Нідерланди контролювали матч і будували затяжні атаки. Одна з таких завершилася голом: Дюмфріс підключився справа, Депай класно віддав у дотик, а Гакпо замкнув простріл. Поляки відповідали різкими уколами – найкращий момент мав Залевскі.

У другому таймі Польща нав'язала більше боротьби гостям. Депай і де Йонг пішли з поля, а Кадра підсилила атаку Міліком. Ну, як підсилила. Аркадіуша вивели на порожні ворота, а він пальнув над поперечиною. А потім зіпсував ще один момент, не віддавши на Лєвандовскі.

Нідерланди ж закріпили перевагу другим голом. Бергвейн обігрався з Янссеном і поклав м'яч у дальній кут. Після цього гра заспокоїлася. Польща не знайшла ресурсу на фінальний штурм. Нідерланди виграли поєдинок і набрали 13 очок. У поляків 4 бали. Щоб не вилетіти з еліти, вони повинні не програти Уельсу.

У паралельному матчі Бельгія здолала Уельс. З мінімальним рахунком, але з грандіозною ігровою перевагою. "Червоні дияволи" двічі забили до перерви. Батшуаї прострілив на де Брюйне, потім де Брюйне прострілив на Батшуаї.

Голів мало бути більше, але валлійці відскочили. А в другому таймі навіть скоротили відставання на контратаці – Мур виграв повітря в чужому штрафному. Однак надалі Бельгія заколисувала суперника перепасовками. Епізодами володіння доходило до 94%.

Де Брюйне впав у штрафному майданчику та навіть заробив пенальті, але суддя після перегляду VAR змінив своє рішення. Бельгія довела гру до логічної перемоги, набрала 10 очок і зберігає шанс на виграш групи. Для цього треба обігрувати Нідерланди в останньому турі.

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