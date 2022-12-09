"Ця Хорватія – небезпечна команда, Бразилії буде нелегко. Вважаю, що шанси 50 на 50. Зустрінуться дві чудові досвідчені команди. Це буде цікавий матч. Зараз у Даліча інша команда, порівняно з тією, яка була у 2018-му. Тут поєднуються молодь і досвід.

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Хорватія – невелика держава, але наші люди дуже люблять спорт. Зокрема, футбол, теніс, баскетбол. У дитинстві кожен у щось грає і формує характер. Ця Хорватія – дуже небезпечна на чемпіонаті світу, вона буде грати до кінця.

Чи будуть знову танці Тіте? Все можливо. Але навіть якщо Бразилія виграватиме 2:0 після 20-ї хвилини, це ще не кінець матчу. Бразилія поважає нашу збірну. Я думаю, що команда Даліча гратиме від оборони, чекаючи контратаки.

Вважаю, що граючи таким чином, у них буде багато шансів забити. Танці? Бразилія завжди була такою. Подивіться на Неймара в ПСЖ чи Вінісіуса в Реалі. Вони завжди танцюють. Побачимо, хто буде танцювати після гри", – цитує Срну TMW з посиланням на Sky Sport.

Матч Хорватія – Бразилія стартує сьогодні, 9 грудня, о 17:00 за Києвом. Переможець у півфіналі чемпіонату світу зіграє проти сильнішого в парі Нідерланди – Аргентина.

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