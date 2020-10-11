Ліга націй, дивізіон А, третій раунд

Хорватія – Швеція – 2:1

Голи: Влашіч, 32, Крамаріч, 84 – Берг, 66

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Фіналіст чемпіонату світу активніше розпочав гру, за що був винагороджений голом вже у першому таймі, влучним ударов відзначився хавбек ЦСКА Нікола Влашіч.

Після перерви гра вирівнялась. На 66-й хвилині шведи скористались провалом у захисті збірної Хорватії та після красивої комбінації Берг зрівняв рахунок. Долю поєдинку вирішив нападник Хоффенхайма Андрей Крамаріч, який наприкінці зустрічі забив вирішальний гол.

Хорвати здобувають першу перемогу у нинішньому розіграші ЛН та піднімаються на третю сходинку групи А3, шведи поки на дні таблиці без залікових балів. Нагадаємо, також у цій групі змагаються збірні Португалії та Франції.

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