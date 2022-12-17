Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу над Марокко в матчі за третє місце чемпіонату світу в Катарі.

Хорватія втретє в історії здобула медалі чемпіонату світу. Після бронзи-1998 і срібла-2018 "картаті" знову посіли третє місце на Мундіалі. У матчі за третє місце ЧС-2022 підопічні Златко Даліча обіграли Марокко з рахунком 2:1.

Хорватія – Марокко – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наставник Хорватії присвятив цю медаль знаменитому Мірославу Блажевічу, який пройшов збірну України у 1997-му і вивів збірну на ЧС-1998, який завершився для Хорватії здобуттям бронзових нагород. Зараз 87-річний тренер бореться з важкою хворобою.

"Це бронза, але вона має золотистий блиск. Ми виграли важкий матч,. Ця медаль для всієї Хорватії та її народу, для всіх тих, хто стежить за нами, вболіває за нас і любить нас у всьому світі. Два чемпіонати світу і дві медалі – це щось фантастичне. Великі вітання гравцям.

Хочу присвятити цю перемогу одній людині, Мірославу Блажевічу. Босе, це для вас, це ваша медаль. Я можу виграти п'ять медалей, але ви – найкращий з усіх тренерів.

Гравці отримали винагороду за свої старання. Рідко кому вдається двічі поспіль стати призером чемпіонату світу. Команда зробила все можливе. Сьома гра, важлива перемога, і ми йдемо додому. Приємно, що ми повертаємося переможцями", – цитує Даліча 24sata.

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