Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре.

Хорватия третий раз в истории завоевала медали чемпионата мира. После бронзы-1998 и серебра-2018 "клетчатые" снова заняли третье место на Мундиале. В матче за третье место ЧМ-2022 подопечные Златко Далича обыграли Марокко со счетом 2:1.

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Наставник Хорватии посвятил эту медаль знаменитому Мирославу Блажевичу, который прошел сборную Украины в 1997-м и вывел сборную на ЧМ-1998, который завершился для Хорватии выигрышем бронзовых наград. Сейчас 87-летний тренер борется с тяжелой болезнью.

"Это бронза, но она имеет золотистый блеск. Мы выиграли тяжелый матч. Эта медаль для всей Хорватии и ее народа, для всех тех, кто следит за нами, болеет за нас и любит нас во всем мире. Два чемпионата мира и две медали – это что-то фантастическое, большие поздравления игрокам.

Хочу посвятить эту победу одному человеку, Мирославу Блажевичу. Босс, это для вас, это ваша медаль. Я могу выиграть пять медалей, но вы лучший из всех тренеров.

Игроки получили вознаграждение за свои старания. Редко кому удается дважды подряд стать призером чемпионата мира. Команда сделала все возможное. Седьмая игра, важная победа, и мы идем домой. Приятно, что мы возвращаемся победителями", – цитирует Далича 24sata.

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