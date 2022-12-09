"Селесао" програли хорватам серію пенальті (2:4) і вилетіли на стадії 1/4 фіналу ЧС-2022. Тіте ставив Неймара бити аж п'ятим, проте черга так і не дійшла до головної зірки збірної Бразилії.

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"Ми так вирішили з думками, що п'ятий удар буде останнім і вирішальним. Це величезний тиск, тому бити повинен гравець з якомога більшими якістю, досвідом і психологічною стійкістю. Ось і все", – UOL наводить виправдання Тіте, який після поразки покинув тренерський місток збірної Бразилії.

Нагадаємо, хорвати всі 4 спроби виконали чітко, натомість у бразильців схибили Родріго та Маркіньйос (легкий для воротаря удар низом і стійка відповідно).

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