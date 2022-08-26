"Я знаю, що приблизно тиждень тому у Зорі був спровокований бунт. Гравці натякнули, шо не вийдуть на тренування, якщо їм не виплатять борг за 4 так звані "воєнні" місяці, коли команда не тренувалася і не грала.

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Їм пообіцяли половину зарплат за ці місяці, але досі не заплатили. При цьому їм виплатили гроші за липень, за збори, які пройшли футболісти.

Команда розраховує на ці гроші. Є гравці (близько 10-ти), які вже пішли з клубу і з ними не розрахувалися зовсім. Вони готують позови до футбольних інстанцій. Хомченовський вже звернувся в Палату з вирішення спорів. На підході й інші футболісти", – сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, у 1-му турі Зоря впевнено здолала Ворсклу – команду свого колишнього наставника Віктора Скрипники – з рахунком 3:1. Вже у суботу, 27 серпня, луганці на виїзді зійдуться зі Львовом.

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