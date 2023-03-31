Холанд знову в одній компанії з Мбаппе і Роналду – бомбардир Ман Сіті спровокував війну трьох гігантів
Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Холанд зробив важливий вибір партнера.
Найкращий бомбардир АПЛ підписав новий контракт з Nike. Термін та фінансові умови угоди не розголошені.
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Попередній контракт з американцями завершився у січні 2022-го. Після цього Холанд рік грав у бутсах різних виробників, допоки не зробив остаточний вибір. Норвежця хотіли "перехопити" Adidas та Puma, але 22-річний форвард вирішив залишитися з Nike. Американці можуть похизуватися розкішною "колекцією" суперзірок – Роналду, Мбаппе, Лєвандовскі тощо.
Нагадаємо, в нинішньому сезоні Холанд провів 37 матчів, оформивши 42 голи та 5 асистів.
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