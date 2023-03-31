Найкращий бомбардир АПЛ підписав новий контракт з Nike. Термін та фінансові умови угоди не розголошені.

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Попередній контракт з американцями завершився у січні 2022-го. Після цього Холанд рік грав у бутсах різних виробників, допоки не зробив остаточний вибір. Норвежця хотіли "перехопити" Adidas та Puma, але 22-річний форвард вирішив залишитися з Nike. Американці можуть похизуватися розкішною "колекцією" суперзірок – Роналду, Мбаппе, Лєвандовскі тощо.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Холанд провів 37 матчів, оформивши 42 голи та 5 асистів.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq — Nike Football (@nikefootball) March 31, 2023

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