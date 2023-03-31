Холанд снова в одной компании с Роналду и Мбаппе – бомбардир Ман Сити спровоцировал войну трех гигантов
Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд сделал важный выбор партнера.
Лучший бомбардир АПЛ подписал новый контракт с Nike. Срок и финансовые условия сделки не разглашены.
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Предыдущий контракт с американцами завершился в январе 2022 года. После этого Холанд год играл в бутсах разных производителей, пока не сделал окончательный выбор. Норвежца хотели "перехватить" Adidas и Puma, но 22-летний форвард решил остаться с Nike. Американцы могут похвастаться роскошной "коллекцией" суперзвезд – Роналду, Мбаппе, Левандовски и т.д.
Напомним, в нынешнем сезоне Холанд провел 37 матчей, оформив 42 гола и 5 ассистов.
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