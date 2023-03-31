Лучший бомбардир АПЛ подписал новый контракт с Nike. Срок и финансовые условия сделки не разглашены.

Холанд стал фигурантом расследования полиции: штраф – не худшее, что угрожает бомбардиру Манчестер Сити

Предыдущий контракт с американцами завершился в январе 2022 года. После этого Холанд год играл в бутсах разных производителей, пока не сделал окончательный выбор. Норвежца хотели "перехватить" Adidas и Puma, но 22-летний форвард решил остаться с Nike. Американцы могут похвастаться роскошной "коллекцией" суперзвезд – Роналду, Мбаппе, Левандовски и т.д.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд провел 37 матчей, оформив 42 гола и 5 ассистов.

A new era of #9.@erlinghaaland is a Force Of Nature.

Are you ready?#nikefc pic.twitter.com/7UZrG0dngq — Nike Football (@nikefootball) March 31, 2023

"Шевченко был моим героем": Хвича поддержал Украину, влюбил Неаполь и легенду Реала и попал на пачку презервативов