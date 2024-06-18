Арнаутовіч грав у Нідерландах три роки і покинув Твенте 15 років тому. Незважаючи на це, він досі пам'ятає нідерландську мову. Після поразки від збірної Франції в матчі першого туру групового етапу Євро-2024 форвард Інтера та збірної Австрії розмовляв із журналістами нідерландського каналу NOS нідерландською мовою.

Австрія – Франція – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024

"Ми знали, що у Франції хороша команда, і вона є фаворитом на цьому чемпіонаті Європи, але в підсумку ми провели хороший матч. Я даю інтерв'ю нідерландською мовою? Я ніколи не забуду час, проведений у вашій країні. Я все ще можу добре говорити нідерландською, тому що я також граю з кількома вашими співвітчизниками в клубі. Якщо розмовляти з ними щодня, забути мову буде важко", – зазначив Арнаутовіч, маючи на увазі Стефана Де Врея, Дензела Дюмфріса і Деві Классена.

Нагадаємо, що Марко також пограв за Вердер, Сток Сіті, Вест Хем, Шанхай Порт і Болонью.

Франція почала Євро-2024 з перемоги над Австрією – Мбаппе зробив (авто)гол, шокував промахом і розквасив обличчя