Поліція Великого Манчестера підтвердила, що має у своєму розпорядженні фото, на яких Ерлінг Холанд використовує мобільний телефон під час керування автомобілем. Щодо цього інциденту триває слідство, повідомляє BBC.

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Зазначається, що ймовірне правопорушення сталося 15 березня неподалік від домашнього стадіону Манчестер Сіті. За цей вчинок Холанда можуть оштрафувати на 200 фунтів стерлінгів та записати 6 штрафних балів до його посвідчення водія.

Зрозуміло, що грошове покарання не стане проблемою для найкращого бомбардира АПЛ (28 голів) та Ліги чемпіонів (10) нинішнього сезону. А от штрафні бали – інша справа. В Англії діє норма, згідно з якою, водій протягом останніх 3-х років може набрати лише 11 балів без додаткових санкцій. За 12 і більше пунктів позбавляють права керувати авто. Для молодих водії рамки ще жорсткіші – 6 балів за перші два роки. Це саме стільки, скільки може отримати Холанд за своє порушення.

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