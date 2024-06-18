Англійська Прем'єр-ліга визначилась з розкладом на сезон 2024/25. Зінченко, Мудрик, Миколенко та Забарний дізналися проти кого доведеться грати у першому турі.

Кампанія 2024/25 в Англії розпочнеться 16 серпня 2024 року. Останній матч туру сезону 2024/25 відбудеться 25 травня 2025 року, коли всі матчі розпочнуться одночасно, як зазвичай. Сезон відкриється матчем Манчестер Юнайтед – Фулхем.

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Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, у першому турі Челсі Михайла Мудрика зіграє з Манчестер Сіті. Ця зустріч відбудеться 18 серпня. Арсенал з Зінченком зіграють з Вулверхемптоном, Евертон Миколенка з Брайтоном, а ось Борнмут Ілля Забарного матиме виїзний матч проти Ноттінгема.

Повний розклад АПЛ сезону 2024/25 представлений на офіційному сайті.

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