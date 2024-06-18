"У мене вчора зібралось багато друзів. Ми підготувалися до матчу, вдягнули вишиванки, співали гімн перед телевізором разом із командою. Що стосується самої гри, то я сказав лише два слова. Я взагалі не розумів, що відбувається на полі.

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Багато підписників мого телеграм-каналу просили мене висловитися про матч, але я не став цього робити. Я ніколи не роблю поспішних висновків. По гарячих слідах краще взагалі нічого не говорити.

Зараз я хочу тільки підтримати Сергія Реброва і всю нашу збірну. Я вірю в нашу команду і впевнений, що хлопці виправлять ситуацію і вийдуть із групи. Мене самого постійно хейтять, тому я знаю, що це таке і розумію стан хлопців зі збірної України. Я згоден із Володею Звєровим, який сказав, що є такі моменти, коли нічого не потрібно говорити, краще – промовчати", – сказав Мілевський у інтерв'ю для Sport-express.ua.

Нагадаємо, що окрім Румунії суперниками України в групі E є Словаччина та Бельгія. Поєдинок зі словаками відбудеться 21 червня (початок о 16:00), а з бельгійцями – 26 червня (початок о 19:00).

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