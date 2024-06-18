Німецький уболівальник отримав перелом руки після потужного удару нападника Нікласа Фюлькруга під час розминки перед матчем-відкриттям Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією. Про це інформує Bild.

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"У підсумку, я співав гімн на ношах і не знав, сміятися мені чи плакати. Мені довелося відмовитися від своєї мрії подивитися матч-відкриття. Але не щодня отримуєш перелом від удару Фюлькруга", – зазначив уболівальник.

Німецький футбольний союз (DFB) підтвердив цей інцидент. Уболівальник перебував у першому ряду за воротами під час "пострілу" фіналіста Ліги чемпіонів. Ніклас відправив фанату підписану футболку і повідомлення з вибаченнями.

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