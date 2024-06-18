"Мені довелося співати гімн на ношах": фіналіст Ліги чемпіонів зламав руку вболівальнику
Форвард збірної Німеччини Ніклас Фюлькруг випадково зламав руку вболівальнику.
Німецький уболівальник отримав перелом руки після потужного удару нападника Нікласа Фюлькруга під час розминки перед матчем-відкриттям Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією. Про це інформує Bild.
Скандал на тренуванні збірної Німеччини: гравців довелося рознімати після жорсткого підкату партнера Луніна
"У підсумку, я співав гімн на ношах і не знав, сміятися мені чи плакати. Мені довелося відмовитися від своєї мрії подивитися матч-відкриття. Але не щодня отримуєш перелом від удару Фюлькруга", – зазначив уболівальник.
Німецький футбольний союз (DFB) підтвердив цей інцидент. Уболівальник перебував у першому ряду за воротами під час "пострілу" фіналіста Ліги чемпіонів. Ніклас відправив фанату підписану футболку і повідомлення з вибаченнями.
Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!