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Холанд знову готовий розривати Бундеслігу – зірка Борусії Д залікував травму

20:33 33 Читать на русском
Холанд знову готовий розривати Бундеслігу – зірка Борусії Д залікував травму
Ерлінг Холанд / Bild

Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд повернувся до тренувань після пошкодження, якого зазнав у поєдинку з Баварією (0:1).

 

"Шкода, що Хуммельс не зіграє з Гертою. Подивимося, хто вийде замість нього. Джан? Він може грати і в півзахисті, і в обороні.

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У випадку з Холандом нам потрібно подивитися, як все піде. Він уже почав тренуватися з командою. Марко Ройс багато бігав і приступив до виконання вправ з м'ячем", – наводить слова Фавра прес-служба Борусії Д.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд перебрався до табору "джмелів" із австрійського Зальцбурга взимку. За цей час юний норвежець встиг провести 14 матчів за Борусію Д у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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