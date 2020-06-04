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Холанд снова готов разрывать Бундеслигу – звезда Боруссии Д залечил травму

20:37 12 Читати українською
Холанд снова готов разрывать Бундеслигу – звезда Боруссии Д залечил травму
Эрлинг Холанд / Bild

Форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд вернулся к тренировкам после повреждения, полученного в поединке с Баварией (0:1).

 

"Жаль, что Хуммельс не сыграет с Гертой. Посмотрим, кто выйдет вместо него. Джан? Он может играть и в полузащите, и в обороне.

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В случае с Холандом нам нужно посмотреть, как все пойдет. Он уже начал тренироваться с командой. Марко Ройс много бегал и приступил к выполнению упражнений с мячом", – приводит слова Фавра пресс-служба Борусии Д.

Напомним, что Эрлинг Холанд перебрался в стан "шмелей" с австрийского Зальцбурга зимой. За это время юный норвежец успел провести 14 матчей за Боруссию Д во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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