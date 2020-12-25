Ерлінг Холанд став головною трансферною ціллю Челсі, повідомляє Sky Sport Italia. За інформацією джерела, норвежець очолює список найбажаніших футболістів Френка Лемпарда.

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Саме тому "пенсіонери" спробують підписати його у літнє міжсезоння. Челсі вже нібито повідомив найближче оточення форварда про зацікавленість у трансфері. Щоправда, зробити це буде дуже непросто, адже на молоду зірку Борусії Дортмунд претендують кілька європейських грандів, серед яких Манчестер Сіті та Реал.

Зауважимо, у поточному сезоні Ерлінг Холанд вражає результативністю. В його активі 17 голів та 3 асисти у 14 матчах за Борусію Дортмунд. Transfermarkt оцінює 20-річного нападника аж у 100 млн євро.

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