Як відомо, Реал хоче підписати форварда Ерлінга Холанда, який є однією з основних трансферних цілей "вершкових". Тепер до конкурентів мадридців приєднались Манчестер Сіті та Челсі, повідомляє Football Espana з посиланням на 90min.

Холанд став найкращим гравцем Бундесліги за підсумками листопада

"Містяни" шукають заміну 32-річному Серхіо Агуеро та нібито не впевнені у надійності Габріела Жезуса. Сіті вважає, що матиме хороші шанси на підписання норвежця, адже його батько колись виступав у голубій футболці. Челсі своєю чергою вже повідомив найближче оточення форварда про зацікавленість у трансфері.

Зауважимо, у поточному сезоні Ерлінг Холанд вражає результативністю. В його активі 17 голів та 3 асисти у 14 матчах за Борусію Дортмунд. Transfermarkt оцінює 20-річного нападника аж у 100 млн євро.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві