Холанд стал главной трансферной целью Челси
Звезда Боруссии Д Эрлинг Холанд ежедневно привлекает внимание мировых грандов.
Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью Челси, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, норвежец возглавляет список самых желанных футболистов Фрэнка Лэмпарда.
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Именно поэтому "пенсионеры" попытаются подписать его в летнее межсезонье. Челси уже якобы сообщил ближайшее окружение форварда о заинтересованности в трансфере. Правда, сделать это будет очень непросто, ведь на молодую звезду Боруссии Дортмунд претендуют несколько европейских грандов, среди которых Манчестер Сити и Реал.
Заметим, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд поражает результативностью. В его активе 17 голов и 3 ассиста в 14 матчах за Боруссию Дортмунд. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего только в 100 млн евро.
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