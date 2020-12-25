Эрлинг Холанд стал главной трансферной целью Челси, сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, норвежец возглавляет список самых желанных футболистов Фрэнка Лэмпарда.

Реал получил двух звездных конкурентов из АПЛ в борьбе за Холанда

Именно поэтому "пенсионеры" попытаются подписать его в летнее межсезонье. Челси уже якобы сообщил ближайшее окружение форварда о заинтересованности в трансфере. Правда, сделать это будет очень непросто, ведь на молодую звезду Боруссии Дортмунд претендуют несколько европейских грандов, среди которых Манчестер Сити и Реал.

Заметим, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд поражает результативностью. В его активе 17 голов и 3 ассиста в 14 матчах за Боруссию Дортмунд. Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего только в 100 млн евро.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві