Холанд еще не на том уровне, – Хуммельс сравнил бомбардира Боруссии Д с другим звездным форвардом

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс оценил фееерический дебют форварда Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.

"У Холланд все замечательно. Конечно, я даю ему несколько советов, как все работает. У него за три матча больше голов, чем я забью за весь сезон.

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Я играл вместе с Левандовски много лет, и, когда я вижу Холанда, он напоминает мне именно Роберта. Хотя Эрлинг все-таки еще не на том уровне. Я надеюсь, что Холланд останется в Дортмунде, пока я здесь. По крайней мере мне очень этого хочется", – цитирует Хуммельса Goal.com.

Напомним, что после перехода в Боруссию Д Холланд сыграл 3 матча и забил 7 голов. 19-летний форвард перешел в немецкую команду в начале января за 20 млн евро, подписав контракт до лета 2024 года.

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