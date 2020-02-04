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Холанд еще не на том уровне, – Хуммельс сравнил бомбардира Боруссии Д с другим звездным форвардом

09:54 87 Читати українською
Холанд еще не на том уровне, – Хуммельс сравнил бомбардира Боруссии Д с другим звездным форвардом
Эрлинг Холанд / Goal.com

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс оценил фееерический дебют форварда Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.

"У Холланд все замечательно. Конечно, я даю ему несколько советов, как все работает. У него за три матча больше голов, чем я забью за весь сезон.

"Я делаю то, что я делаю", – Холанд скромно оценил свои очередные бомбардирские подвиги

Я играл вместе с Левандовски много лет, и, когда я вижу Холанда, он напоминает мне именно Роберта. Хотя Эрлинг все-таки еще не на том уровне. Я надеюсь, что Холланд останется в Дортмунде, пока я здесь. По крайней мере мне очень этого хочется", – цитирует Хуммельса Goal.com.

Напомним, что после перехода в Боруссию Д Холланд сыграл 3 матча и забил 7 голов. 19-летний форвард перешел в немецкую команду в начале января за 20 млн евро, подписав контракт до лета 2024 года.

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Германия Матс Хуммельс Матс Хуммельс Роберт Левандовски Роберт Левандовски Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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