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Холанд міг опинитись у Хоффенхаймі – клуб відмовився платити вундеркінду 5 тисяч євро

12 лютого 22:37 316 Читать на русском
Холанд міг опинитись у Хоффенхаймі – клуб відмовився платити вундеркінду 5 тисяч євро
Ерлінг Холанд / Фото Bundesliga

Невідомо, як би склалась доля Ерлінга Холанда, якби свого часу у Хоффенхаймі не поскупились на зарплату норвежця.

Зірка Борусії Д Ерлінг Холанд у 2016 році тренувався разом з командою Хоффенхайма U-16. Скаути запропонували клубу підписати контракт з юним талантом, який вже тоді виділявся серед інших, але угода зірвалась, повідомляє Sport Bild.

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Сторони не змогли домовитись щодо зарплати норвежця. Представники форварда вимагали 5 тисяч євро на місяць, в той час як максимальна зарплата у молодіжці Хоффе становила 2 тисячі.

Зараз 19-річний Холанд отримує значно вищі дивіденди у Дортмунді, де провів лише 4 матчі за Борусію, але відзначився 7-ма голами.

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини Хоффенхайм Хоффенхайм Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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