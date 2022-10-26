У вівторок у 5-му турі групового етапу найпрестижнішого євротурніру відбулись матчі у декількох групах. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група Е

Динамо Загреб – Мілан – 0:4

Голи: Габбіа, 39, Леау, 50, Жиру, 59 (п.), Любічіч, 69 (аг.)

Група G

Борусія Д – Манчестер Сіті – 0:0

Нереалізований пенальті: Марез, 58 (МС)

Група Н

ПСЖ – Маккабі Хайфа – 7:2

Голи: Мессі, 20, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг, 67 (аг.), Солер, 84 – Сек, 38, 50

Бенфіка – Ювентус – 4:3

Голи: Сілва А., 18, Маріу, 27 (п.), Сілва Р., 35, 50 – Кін, 21, Мілік, 77, Маккені, 79

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У групі Е загребське Динамо приймало Мілан. "Россонері" неочікувано йшли у своїй четвірці третіми, маючи разом з хорватами по 4 очки, тож результат їхньої дуелі був надважливим. Італійці змогли пробити оборону суперника лише наприкінці першого тайму – Габбіа відгукнувся на подачу зі штрафного від Тоналі і головою відкрив рахунок у матчі. По перерві Леау подвоїв перевагу Мілана, а Жиру з пенальті зняв всі питання щодо переможця. В середині другого тайму Любічіч автоголом поставив крапку у зустрічі і вивів Мілан на другу сходинку турнірної таблиці.

У групі G зійшлись лідери квартету Борусія Д і Манчестер Сіті. У першому таймі англійці більше володіли м'ячем, але німці перестріляли їх у спробах забити. По перерві Джан "привіз" у свої ворота пенальті (за підніжку), але рахунок залишився незмінним – Марез з позначки не зумів переграти Кобеля. Зрештою, гра завершилась з нулями на табло – обидві команди вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів.

У групі Н ПСЖ та Бенфіка вели заочну дуель між собою за лідерство у квартеті. Французи у своєму поєдинку розтрощили Маккабі, забивши у ворота ізраїльтян сім голів (у відповідь отримавши два) і забезпечили собі євровесну у найпрестижнішому євротурнірі.

Бенфіка та Ювентус ще до середини першого тайму зуміли забити 3 голи: Сілва головою вивів португальців вперед, влучно замкнувши закидання, а Влаховіч у відповідь також головою завершив навіс з кутового. За трохи Куадрадо зіграв рукою у власному штрафному – пенальті ударом в дев'ятку реалізував Маріу. Ще до перерви Рафа Сілва забив третій гол португальців. Друга сорокап'ятихвилинка стала ще феєричнішою. Сілва оформив дубль, знявши, здавалось, всі питання щодо переможця. Але Мілік і Маккені наприкінці матчі протягом двох хвилин запалили надію у серцях вболівальників. Однак добути бодай нічию туринцям не вдалось – в останньому турі вони поборяться з Маккабі за Лігу Європи.

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