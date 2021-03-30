Зірка Борусії Дортмунд потрапив під шквал критики після своїх "сухих" виступів у матчах проти Туреччини (0:3) і навіть Гібралтару (3:0).

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"Його хвалять за прояви характеру, коли щось не виходить в Дортмунді, але у збірній ми нічого подібного не бачимо", – цитує екс-захисника Ліверпуля Йона Арне Ріісе Marca. Думку легенди Норвегії підтримує колишній форвард, а нині впливовий телеведучий Бернт Хульшер: "Холанд справді розчаровує. Він не грає з тієї упевненістю, яку ми звикли бачити. У Дортмунді він злиться, коли робить погані передачі, але тут він просто здається. Я не кажу, що він немотивований, але враження від гри Ерлінга зовсім не ті. Це тривожний знак".

Головний тренер Норвегії Столе Сольбаккен радить не поспішати з вироками: "Його кар'єра в збірній щойно розпочалась. На нього почали тиснути надто рано. Давайте дамо хлопцю час".

Додамо, що сьогодні Холанд матиме нагоду заспокоїти критиків – о 21:45 Норвегія розпочне гостьовий матч проти Чорногорії.

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