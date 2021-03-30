Холанд продовжує вражати не тільки у матчах, а й на тренуваннях – цього разу норвежцю вдався розкішний постріл з лету після скидки асистента тренера.

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Звичайно ж, у голкіпера не було навіть шансів відбити постріл – тому залишалось лише спостерігати, як м'яч влітає у ворота.

До слова, Норвегія проведе свій матч кваліфікації до ЧС-2022 вже сьогодні, 30 березня – суперником скандинавів стане збірна Чорногорії. Початок зустрічі о 21:45.

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