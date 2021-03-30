Звезда Боруссии Дортмунд попал под шквал критики после своих "сухих" выступлений в матчах против Турции (0:3) и даже Гибралтара (3:0).

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"Его хвалят за проявления характера, когда что-то не получается в Дортмунде, но в сборной мы ничего подобного не видим", – цитирует экс-защитника Ливерпуля Йона Арне Риисе Marca. Мнение легенды Норвегии поддерживает бывший форвард, а ныне влиятельный телеведущий Бернт Хульшер: "Холанд действительно разочаровывает. Он не играет с той уверенностью, которую мы привыкли видеть. В Дортмунде он злится, когда делает плохие передачи, но здесь он просто здается. Я не говорю, что он немотивирован, но впечатление от игры Эрлинга совсем не то. Это тревожный знак".

Главный тренер Норвегии Столе Сольбаккен советует не спешить с приговорами: "Его карьера в сборной только началась. На него начали давить слишком рано. Давайте дадим парню время".

Добавим, что сегодня Холанд будет иметь возможность успокоить критиков – в 21:45 Норвегия начнет гостевой матч против Черногории.

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