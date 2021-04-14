Немає такого претендента на перемогу в ЛЧ, який не хотів би оформити трансфер Холанда. Навіть Баварія, в якої є Лєвандовскі (Роберт не вічний). Чи ПСЖ з його примхливими Неймаром і Мбаппе, які постійно норовлять вирушити в Реал чи Барсу, а потім заявляють, буцімто щасливі у Парижі. Бомбардир збірної Норвегії, який у свої 20 другий рік поспіль змагається за Золотий бутс. У сезоні 2019/20 забив у національних чемпіонатах 29 м'ячів і фінішував на 6 сходинці. Цьогоріч має 21 гол у рамках однієї лише Бундесліги, піднявся на 5 рядок престижного європейського рейтингу – як мінімум топ-3 у зоні досяжності.

Холанд може отримати найбільшу зарплату в історії АПЛ – цифри потенційного контракту з Манчестер Сіті вражають уяву

Пікантності чвертьфінальній дуелі в рамках Ліги чемпіонів 2020/21 додає те, що народжений в англійському Лідсі норвежець може перебратися до лав свого суперника. Ман Сіті шукає заміну Агуеро, адже вже давно грає по суті без центрфорвардів. Геній Гвардіоли вирішує і цю проблему, повернення чемпіонства АПЛ дуже близьке. Однак чи вистачить цього для підкорення ЛЧ? Будьмо відверті. Ніхто не купуватиме Холанда за сотні мільйонів євро тільки для того, щоб виграти внутрішній чемпіонат. Ну, може, хіба що МЮ, який забув смак золота, але й "дияволи" навчилися рахувати гроші та не вестися на ігри Дортмунда, зірваний понад 100-мільйонний перехід Санчо був красномовний. У всіх претендентів головна мета – ставати найкращими в Європі, а далі і світі.

Ерлінг досі забивав кожній команді, якій протистояв у рамках ЛЧ. У Манчестері він відзначився лише асистом, але на дортмундському Вестфаллені норвежець виглядає дуже грізно. Спроба №2 пройти кастинг до складу Сіті. Найкращий снайпер Ліги чемпіонів 2020/21 (10 голів, у найближчого і чи не єдиного конкурента Мбаппе – 8) хотів би більшого, ніж вилітати на стадії чвертьфіналу. Адже в Бундеслізі Борусія вже відстає від зони ЛЧ на 7 очок. То чи може клуб, близький до "фінансової і спортивної катастрофи" (визначення її ж вожака Хуммельса), втримати свого лідера цього літа?

Вперше за 7 років Дортмунд ризикує не зіграти в головному єврокубку. Дивовижно, але зараз "джмелям" легше пробитися в Лігу чемпіонів через перемогу в турнірі, ніж зачепитися за 4 місце в чемпіонаті. Команді Терзіча не дуже допомагають навіть 33 голи і 10 асистів Холанда за 34 матчі всіх турнірів сезону. Надто багато сил забирає плей-офф ЛЧ. Погнавшись за двома зайцями, німецький топ-клуб збільшує свої шанси провалитися. Це не Сіті, де Гвардіола може спокійно залишити 8 гравців основи на банці перед вирішальним єврокубковим боєм.

Борусія не спроможна втримати Холанда, хоч як би гордовито не висловлювалися її боси. Залишити норвежця здатен лише Міно Райола. Парадокс. Людина, яка максимально зацікавлена у трансфері (іспанські журналісти пишуть, що агент вимагає по 20 млн євро комісії для себе і батька футболіста), продовжує жити в якійсь своїй реальності. Де Барселона, Реал чи Манчестер Сіті готові витрачати 300-400 мільйонів євро за одне літо. Геній трансферних оборудок справді вірить, що навіть після шаленого удару пандемії по фінансах наймогутніших клубів Європи знайдуться готові залізти в борги заради його скарбу.

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"Гротескний цирк, який ми можемо більше ніколи не побачити", – легендарний The Guardian не підбирає слів. Мадрид, Барселона, Манчестер. Маршрут, за яким батько та агент їздили "продавати" Холанда на початку місяця, здавався якимсь першоквітневим жартом. Як і сума його трансферу. Авторитетний The Athletic пише, що 400 мільйонів фунтів за трансферні права і 5 років обслуговування норвежця – цілком реальна сума. Принаймні саме так ситуацію бачить його найближче оточення. Одна чиста зарплата у 30 млн річних, не враховуючи витрат майбутнього клубу на податки (50 млн брутто), чого варта! Словом, весь Ньюкасл, стабільний клуб АПЛ, який вічно продають, можна придбати значно дешевше.

Перший рік з COVID-19 приніс падіння трансферного ринку на 40%. Усі топ-клуби в один голос кричать: "Ми не готові стільки платити, Міно!" Але всі продовжують ним марити. І Райола знає про це, він готовий використати свій традиційний метод аукціону з гарячковим підняттям ставок. Бо Холанд – один з тих рідкісних випадків нападника, з яким футбол починає здаватися занадто легким заняттям. Він виконує свою роботу снайпера так просто, як можуть лише вибрані. Хочете 9 голів за матч на молодіжному Мундіалі? Будь ласка. За перші 2 сезони в ЛЧ, граючи в далеко не найкрутішій команді, змусити "вічних" Роналду та Мессі відчувати себе акторами другого плану? Та знайдіть вже якийсь важчий виклик!

Реалізувати такий трансфер у ці кризові часи майже нереально. Хоч, може, це ми просто забуваємо, хто такий Міно Райола? Людина, яка продала в Манчестер Юнайтед Погба за космічні гроші. Гравця, в якого вічно щось не так: як не з травмами, то з формою чи настроєм. З іншого боку навіть такі фінансові машини, як Баварія і Ман Сіті, рапортують про втрати від пандемії, які виходять далеко за межі 100 мільйонів євро за останній фінансовий рік. Гвардіола бідкається, що 150 млн за трансфер і ще 250 на зарплатню – суми, непосильні для нинішнього Ман Сіті. І тільки Райола вірить (знає?), що це блеф. Що на таку різницю, як Холанд, гроші знайдуться.

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Напередодні вирішальної битви з Ман Сіті Ерлінг впливає на багатьох. Усього 1-2 голи, приправлені вильотом лідера АПЛ, змусять ринок знову божеволіти. Він лякає нашого Зінченка новою зупинкою на клятій стадії чвертьфіналу. Але й дає надію. Якщо манчестерські боси і знайдуть гроші на цей трансфер, то ніякого підписання лівого захисника в команді найближчим часом не буде. Не буде нових конкурентів, можна буде пересидіти бурю і знову вигризти свій шанс у топ-клубі, якого може більше не трапитися. Але є й ризик того, що саме капітан збірної України стане одним з тих, кого доведеться продати рівнем нижче, аби звільнити бюджет.

Бо спокуса велика. Лише Мбаппе може позмагатися з Ерлінгом за швидкістю збільшення фанатської бази у соцмережах, яка постійно росте. При цьому француз хоча б Чемпіонат світу виграв, а за плечима форварда Борусії лише титули скромного австрійського розливу. Відтак популярність Холанда вже стала унікальним явищем. Фінансові експерти називають норвежця ідеальною суперзіркою епохи ТікТок та ідолом для покоління Z. А це означає величезні прибутки на рекламі та продажі футболок. Простіше кажучи, бренд, який буде працювати на ваш клуб, привертаючи нових прихильників, готових платити.

Крім того, різниця між виходом з групи ЛЧ і перемогою в турнірі становить 50 мільйонів євро. І саме Холанд – один з небагатьох, хто без тіні сумніву обіцяє принести вам ці гроші хоча б пару разів, а з ними і титули, яких найбільші грошові мішки чекають роками. Жоден гравець в історії Ліги чемпіонів не доходив до перших 20 голів настільки швидко (всього 14 ігор!). А попереду в норвежця ще мінімум років 10, поки вік не дасть про себе знати. Як тут не звабитися, якщо в того ж Манчестер Сіті не працюють ні мільярдні вливання у всю команду, ні найсвітліші тренерські голови. Перед вами унікальна обіцянка.

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