По завершенні поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ Борусія Д – Манчестер Сіті (1:2) в об'єктив телекамер потрапив Ерлінг Холанд, якому так і не вдалося забити у ворота Едерсона. Форвард "джмелів" тримав футболку "містян" з 11-м номером, під яким виступає Олександр Зінченко. Українець провів поєдинок проти Борусії від свистка до свистка та допоміг своїй команді вийти у півфінал турніру – вперше з моменту переїзду Олександра в Манчестер.

Борусія Д – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Єдине, що зробив сьогодні Холанд – "забив" футболку Зінченка", – жартують у соцмережах. Зауважимо, що Манчестер Сіті став першою командою Ліги чемпіонів, ворота якої 20-річний норвежець так і не зумів вразити за останні два сезони – з моменту дебюту Холанда в турнірі.

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До слова, у півфіналі ЛЧ Ман Сіті зіграє з ПСЖ. Володаря іншої путівки до фіналу визначать Реал та Челсі. Поєдинки заплановані на 27-28 квітня та 4-5 травня.

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