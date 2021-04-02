Холанд обирає між двома клубами – Райола назвав пріоритети нападника Борусії Д
06:00 - Читать на русском
Талант дортмундської Борусії Ерлінг Холанд віддає перевагу чемпіонату Іспанії.
Попри ажіотаж навколо персони Ерлінга Холанда, агент норвежця Міно Райола запевнив, що його клієнт хоче виступати за Барселону або Реал, повідомляє CCMA.
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Райола напередодні провів зустріч з іспанськими грандами і озвучив хороші для них новини, адже обидві команди також зацікавлені у підписанні 20-річного нападника.
У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 21 матч, в яких забив стільки ж м'ячів.
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