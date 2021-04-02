Попри ажіотаж навколо персони Ерлінга Холанда, агент норвежця Міно Райола запевнив, що його клієнт хоче виступати за Барселону або Реал, повідомляє CCMA.

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Райола напередодні провів зустріч з іспанськими грандами і озвучив хороші для них новини, адже обидві команди також зацікавлені у підписанні 20-річного нападника.

У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд провів 21 матч, в яких забив стільки ж м'ячів.

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