Несмотря на ажиотаж вокруг персоны Эрлинга Холанда, агент норвежца Мино Райола заявил, что его клиент хочет выступать за Барселону или Реал, сообщает CCMA.

Делегация Холанда продолжает турне по Европе: после Барселоны и Реала отец форварда полетел на переговоры с грандами АПЛ

Райола накануне провел встречу с испанскими грандами и озвучил хорошие для них новости, ведь обе команды также заинтересованы в подписании 20-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 21 матч, в которых забил столько же мячей.

Бомбардир із бензопилою: Ерлінг Холанд працює на тракторі, не має дівчини і лякає не тільки голами