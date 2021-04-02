Холанд выбирает между двумя клубами – Райола назвал приоритеты нападающего Боруссии Д
06:00 - Читати українською
Талант дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд предпочитает чемпионата Испании.
Несмотря на ажиотаж вокруг персоны Эрлинга Холанда, агент норвежца Мино Райола заявил, что его клиент хочет выступать за Барселону или Реал, сообщает CCMA.
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Райола накануне провел встречу с испанскими грандами и озвучил хорошие для них новости, ведь обе команды также заинтересованы в подписании 20-летнего нападающего.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд провел 21 матч, в которых забил столько же мячей.
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