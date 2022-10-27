"Навіть без слабких результатів всім було ясно, що є потреба підсилити багато позицій. Ось чому ми тоді обговорювали таких гравців, як Йошко Гвардіол і Крістофер Нкунку з РБ Лейпциг. Це були цілком реалістичні імена навіть для зимового вікна.

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Ми також говорили про Альваро Морату, Луїса Діаса, Душана Влаховіча і, як я вже казав, про Ерлінга Холанда, коли вони ще були на ринку. Але тоді клуб вирішив проводити перебудову вже під нового тренера", – заявив Рангнік в інтерв'ю Крістіану Фальку.

Додамо, що зрештою МЮ не провів жодного зимового трансферу і фінішував всього на шостій сходинці АПЛ. Рангнік повинен був стати консультантом англійського гранда, але влітку його позбавили навіть цієї ролі.

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