Холанд і ще 5 зірок – тренер-невдаха МЮ просив купу новачків, але його навіть не слухали
Ральф Рангнік зізнався, що чекав більшої підтримки під час вого короткого перебування на чолі Манчестер Юнайтед.
"Навіть без слабких результатів всім було ясно, що є потреба підсилити багато позицій. Ось чому ми тоді обговорювали таких гравців, як Йошко Гвардіол і Крістофер Нкунку з РБ Лейпциг. Це були цілком реалістичні імена навіть для зимового вікна.
Манчестер Юнайтед витратив майже 30 мільйонів на тренерів, які організували найгірший сезон клубу в історії АПЛ
Ми також говорили про Альваро Морату, Луїса Діаса, Душана Влаховіча і, як я вже казав, про Ерлінга Холанда, коли вони ще були на ринку. Але тоді клуб вирішив проводити перебудову вже під нового тренера", – заявив Рангнік в інтерв'ю Крістіану Фальку.
Додамо, що зрештою МЮ не провів жодного зимового трансферу і фінішував всього на шостій сходинці АПЛ. Рангнік повинен був стати консультантом англійського гранда, але влітку його позбавили навіть цієї ролі.
Челсі втратив перемогу над Ман Юнайтед у драматичному матчі АПЛ – рятівний гол Каземіро, травма і сльози чемпіона світу