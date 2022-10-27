Ральф Рангник признался, что ожидал большей поддержки во время своего короткого пребывания во главе Манчестер Юнайтед.

"Даже без слабых результатов всем было ясно, что есть необходимость усилить многие позиции. Вот почему мы тогда обсуждали таких игроков, как Йошко Гвардиол и Кристофер Нкунку из РБ Лейпциг. Это были вполне реалистичные имена даже для зимнего окна.

Манчестер Юнайтед потратил почти 30 миллионов на тренеров, которые организовали худший сезон клуба в истории АПЛ

Мы также говорили об Альваро Морате, Луисе Диасе, Душане Влаховиче и, как я уже говорил, об Эрлинге Холанде, когда они еще были на рынке. Но тогда клуб решил проводить перестройку уже под нового тренера", – заявил Рангник в интервью Кристиану Фальку.

Добавим, что МЮ не сделал ни одного зимнего трансфера и финишировал всего на шестой строчке АПЛ. Рангник должен был стать консультантом английского гранда, но летом его лишили даже этой роли.

Челси упустил победу над Ман Юнайтед в драматичном матче АПЛ – спасительный гол Каземиро, травма и слезы чемпиона мира