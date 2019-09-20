Хочолава и Тотовицкий вернулись к тренировкам после травм

Лига Европы — 18:00 360
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Чому "кризове Динамо, з якого насміхається Шахтар", обіграло Мальме в ЛЄ на спорожнілому стадіоні – версія шведських ЗМІ
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Реал нашел сенсационную замену ЗидануИспания — 17:05 958
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"У такому хаосі, який ми бачили в Карпатах, прогрес неможливий": чому німець із Гамбурга вболіває за "зелено-білих"Интервью — 16:00 228
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Михайличенка шкода – тренеру знайшли цікаву заміну, або Цілющі ікони: реакція соцмереж на гру Динамо й Олександрії в ЛЄЛига Европы — 14:57 929
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Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 14:41 71