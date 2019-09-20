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Хочолава и Тотовицкий вернулись к тренировкам после травм

18:55 14 Читати українською
Хочолава и Тотовицкий вернулись к тренировкам после травм
Андрей Тотовицкий / фото: ФК Шахтер

Игроки Шахтера Андрей Тотовицкий и Давид Хочолава продолжают реабилитацию после повреждений.

 

Давид Хочолава и Андрей Тотовицкий, которые продолжают курс реабилитации после травм, уже приступили к тренировкам на футбольном поле, информирует официальный сайт Шахтера.

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Отмечается, что игроки тренируются индивидуально под наблюдением физиотерапевтов, но неизвестно, когда они смогут вернуться на поле.

Напомним, что матч Десна – Шахтер состоится 22 сентября, игра начнется в 14:00. Добавим, что "горняки" пока идут без потерь в чемпионате, возглавляя турнирную таблицу.

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Шахтер Шахтер Давид Хочолава Давид Хочолава Десна - Шахтер Андрей Тотовицкий Андрей Тотовицкий
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