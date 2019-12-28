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Хобленко покинув Динамо Брест

18:22 657 Читать на русском
Хобленко покинув Динамо Брест
Олексій Хобленко / фото: Динамо Брест

Український нападник Олексій Хобленко припинив співпрацю з чинним чемпіоном Білорусі.

Брестське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про відхід Олексія Хобленка та Саліва Бабаво.

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Хобленко виступав у білоруській команді впродовж півтора року, в минулому сезоні став третім в клубному реєстрі бомбардирів, забивши 9 голів та віддавши 2 результативні передачі.

Зазначимо, що в чемпіонському сезоні Хобленко зіграв 25 матчів. Українець став автором єдиного гола у матчі 29 туру чемпіонату Білорусі проти Вітебська, перемога в якому гарантувала Динамо Брест титул.

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Українці за кордоном Олексій Хобленко Олексій Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Світ Білорусь
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