Хобленко натякнув на повернення в УПЛ – форвард Динамо Брест назвав клуб, який зацікавлений у його послугах

Нападник Динамо Брест Олексій Хобленко розповів, що веде переговори з керівництвом СК Дніпро-1.

"Є конкретика від СК Дніпро-1. Я на зв'язку з керівництвом, тренером", – сказав Хобленко в ефірі програми Профутбол.

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Нагадаємо, Хобленко є випускником академії київського Динамо, але за основну команду "біло-синіх" він не зіграв жодного матчу. В УПЛ Хобленко виступав за одеський Чорноморець. Також у його кар'єрі були Полтава, Говерла та познанський Лех. У Динамо Брест 25-річний футболіст перейшов влітку 2018-го року. В поточному розіграші чемпіонату Білорусі в активі Хобленка 9 голів у 25 матчах. Саме він забив переможний гол у ворота Вітебська, який дозволив його команді здобути чемпіонський титул.

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