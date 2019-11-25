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Хобленко натякнув на повернення в УПЛ – форвард Динамо Брест назвав клуб, який зацікавлений у його послугах

00:30 197 Читать на русском
Хобленко натякнув на повернення в УПЛ – форвард Динамо Брест назвав клуб, який зацікавлений у його послугах
Олексій Хобленко / ФК Динамо Брест

Нападник Динамо Брест Олексій Хобленко розповів, що веде переговори з керівництвом СК Дніпро-1.

"Є конкретика від СК Дніпро-1. Я на зв'язку з керівництвом, тренером", – сказав Хобленко в ефірі програми Профутбол.

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Нагадаємо, Хобленко є випускником академії київського Динамо, але за основну команду "біло-синіх" він не зіграв жодного матчу. В УПЛ Хобленко виступав за одеський Чорноморець. Також у його кар'єрі були Полтава, Говерла та познанський Лех. У Динамо Брест 25-річний футболіст перейшов влітку 2018-го року. В поточному розіграші чемпіонату Білорусі в активі Хобленка 9 голів у 25 матчах. Саме він забив переможний гол у ворота Вітебська, який дозволив його команді здобути чемпіонський титул.

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Теги
Динамо Брест Динамо Брест СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олексій Хобленко Олексій Хобленко
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