Норвезький Стабек зацікавлений у послугах Олексія Хобленка, повідомляє Dynamomania.

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27-річний нападник також не проти перебратись у європейський чемпіонат. Трансферу українця може завадити пандемія COVID-19, через яку Норвегія поки закрила свої кордони для іноземців. За підсумками минулого сезону елітного норвезького дивізіону Стабек фінішував 8-м. У минулому Олексій вже виступав за польський Лех.

У нинішньому розіграші УПЛ Хобленко провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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