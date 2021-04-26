Хобленко має пропозицію з Норвегії – трансфер українця може зірвати коронавірус
Форвард СК Дніпро-1 Олексій Хобленко вже має досвід виступів у Європі.
Норвезький Стабек зацікавлений у послугах Олексія Хобленка, повідомляє Dynamomania.
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27-річний нападник також не проти перебратись у європейський чемпіонат. Трансферу українця може завадити пандемія COVID-19, через яку Норвегія поки закрила свої кордони для іноземців. За підсумками минулого сезону елітного норвезького дивізіону Стабек фінішував 8-м. У минулому Олексій вже виступав за польський Лех.
У нинішньому розіграші УПЛ Хобленко провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.
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