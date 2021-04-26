Норвежский Стабек заинтересован в услугах Алексея Хобленко, сообщает Dynamomania.

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27-летний нападающий также не прочь перебраться в европейский чемпионат. Трансферу украинца может помешать пандемия COVID-19, из-за которой Норвегия пока закрыла свои границы для иностранцев. По итогам прошлого сезона элитного норвежского дивизиона Стабек финишировал 8-м. В прошлом Алексей уже выступал за польский Лех.

В нынешнем розыгрыше УПЛ Хобленко провел 17 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом.

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