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Хобленко допоміг Динамо Брест перемогти Славію Мозир у матчі з 6 голами

18:36 72 Читать на русском
Хобленко допоміг Динамо Брест перемогти Славію Мозир у матчі з 6 голами
Олексій Хобленко / ФК Динамо Брест

В матчі 20-го туру чемпіонату Білорусі Динамо Брест впевнено обіграла Славію Мозир.

Чемпіонат Білорусі 2019, 20-й тур

Славія Мозир – Динамо Брест – 2:4

Голи: Петренко, 5, Рожков, 49 – Нехайчик, 3, 14, Лаптєв, 63, Хобленко, 90+4

Динамо Брест на виїзді переграла Славію Мозир. На дубль Нехайчика в першому таймі результативно відповіли Петренко та Рожков. В другому таймі Лаптєв та Хобленко принесли перемогу Динамо. Відзначимо, що інший українець, Артем Мілевський, записав до свого активу лише жовту картку, а Олександр Нойок провів увесь матч на полі, не відзначившись результативними діями.

Хобленко голом допоміг Динамо Брест розгромити Енергетик-БГУ

Таким чином, Динамо Брест набрав 48 очок та закріпився на вершині турнірної таблиці, Славія Мозир лишилась на 10-ій позиції.

Відео гола на 7:05 :

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