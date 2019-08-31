Хобленко помог Динамо Брест победить Славию Мозырь в матче с 6 голами

В матче 20-го тура чемпионата Беларуси Динамо Брест уверенно обыграла Славию Мозырь.

Чемпионат Беларусь 2019, 20-й тур

Славия Мозырь – Динамо Брест – 2:4

Голы: Петренко, 5, Рожков, 49 – Нехайчик, 3, 14, Лаптев, 63, Хобленко, 90+4

Динамо Брест на выезде переиграла Славию Мозырь. На дубль Нехайчика в первом тайме результативно ответили Петренко и Рожков. Во втором тайме Лаптев и Хобленко принесли победу Динамо. Отметим, что еще один украинец, Артем Милевский, записал в свой актив лишь желтую карточку, а Александр Нойок провел весь матч.

Хобленко голом помог Динамо Брест разгромить Энергетик-БГУ

Таким образом, Динамо Брест набрал 48 очков и закрепился на вершине турнирной таблицы, Славия-Мозырь осталась на десятом позиции.

Видео гола на 7:05 :