Барселона обіграла Реал Сосьєдад (1:0) і вийшла у півфінал Кубка Іспанії. Дивіться відео гола і найкращих моментів поєдинку на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2022/23, чвертьфінал

Барселона – Реал Сосьєдад – 1:0

Гол: Дембеле, 52

Вилучення: Мендес, 40

Основний склад Барселони переважав Сосьєдад у першому таймі, але відкрити рахунок не вдалося жодній із команд. Дембеле, де Йонг і Лєвандовскі свої шанси змарнували, а після удару Кубо м'яч влучив у поперечину воріт тер Штегена. Незадовго до перерви гості залишилися вдесятьох – Браїм Мендес наступив на гомілкостоп Бускетсу, за що спершу отримав жовту. VAR мав іншу думку – вилучення.

Барселона вийшла у півфінал Кубка Іспанії – хитрий гол Дембеле приніс перемогу над Сосьєдадом

На старті другого тайму Барса реалізувала чисельну перевагу. Дембеле з гострого кута замість прострілу на Лєвандовскі сильно пробив у ближній і не прогадав – Реміро не чекав, а м'яч опинився в сітці.

Реал Сосьєдад міг відігратися, але тер Штеген і дивовижний промах Сьорлота з меж воротарського дозволили команді Хаві втримати переможний рахунок. 1:0 – Барселона у півфіналі Кубка Іспанії 2022/23.