Барселона не без труднощів обіграла Реал Сосьєдад (1:0) в 1/4 фіналу Копа дель Рей. Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2022/23, чвертьфінал

Барселона – Реал Сосьєдад – 1:0

Гол: Дембеле, 52

Вилучення: Мендес, 40

У чвертьфіналі Копа дель Рей "синьо-гранатовим" дістався потужний опонент. Реал Сосьєдад впевнено йде у зоні Ліги чемпіонів, посідаючи третє місце Прімери. Відповідно, Хаві дуже серйозно поставився до поєдинку проти басків, виставивши абсолютно основний склад.

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Барса провела першу чверть матчу куди активніше, але забити не змогла, хоча на 11-й хвилині м'яч побував у воротах Сосьєдада. Лєвандовскі влучив у де Йонга, від якого м'яч влетів у сітку, однак хавбек перебував у офсайді. Згодом пробивав і сам Френкі – повз ближній кут. Міг забивати й Дембеле, який не влучив у площину. Але й Сосьєдад не забував про атаки. На 30-й хвилині Барселону врятувала поперечина після потужного удару Кубо.

Наприкінці першого тайму баски залишилися вдесятьох. Браїс Мендес шипами вдарив Бускетса в гомілкостоп і спершу отримав жовту. VAR переглянув рішення – червона картка. "Блаугранас" отримали чисельну перевагу, яку реалізувала на 52-й хвилині. Усман Дембеле увійшов у штрафний з правого флангу. Напрошувався простріл на Лєвандовскі, але француз потужно пробив у ближній, чого Реміро не чекав.

Кубо міг швидко відновити рівновагу, однак влучив у стінку з перспективного штрафного. А на 59-й Сьорлот примудрився пробити вище з меж воротарського! У Барселони Дембеле до забитого м'яча ледь не додав асист. Француз видав черговий ривок правим флангом і виклав під удар Гаві – поперечина врятувала вже команду гостей.

Класний шанс відігратися сан-себастьянці мали на 88-й хвилині. Тер Штеген невдало віддав на Бускетса, але сам же і виправився, відбивши удар з меж штрафного. У компенсований час німецький воротар знову врятував. Гол Дембеле у підсумку став вирішальним – Барселона крокує у півфінал Кубка Іспанії, а Сосьєдад, попри пристойну гру і кілька гострих нагод, покидає турнір.

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