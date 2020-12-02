Хіменес не допоможе Атлетіко у найближчих матчах
21:19 - Читать на русском
Тривожні новини надійшли від медичного штабу мадридського Атлетіко.
завершено
Томас Мюллєр 86’
86’ Томас Мюллєр
Захисник Атлетіко Хосе Хіменес через травму не зміг дограти зустріч Ліги чемпіонів проти Баварії (1:1). Лікарі діагностували в уругвайця проблеми з м'язами стегна, повідомляє Marca.
Бойова нічия у відеоогляді матчу Баварія – Атлетіко – 1:1
За прогнозами видання, Хосе не зіграє вже цього року. Нагадаємо, попереду у "матрацників" двобій з Реало у Ла Лізі та ключовий матч проти Зальцбурга в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
У нинішньому сезоні Прімери Хіменес провів 4 поєдинки.
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