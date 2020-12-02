Захисник Атлетіко Хосе Хіменес через травму не зміг дограти зустріч Ліги чемпіонів проти Баварії (1:1). Лікарі діагностували в уругвайця проблеми з м'язами стегна, повідомляє Marca.

Бойова нічия у відеоогляді матчу Баварія – Атлетіко – 1:1

За прогнозами видання, Хосе не зіграє вже цього року. Нагадаємо, попереду у "матрацників" двобій з Реало у Ла Лізі та ключовий матч проти Зальцбурга в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Прімери Хіменес провів 4 поєдинки.

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