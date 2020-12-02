У рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлетіко та мюнхенська Баварія не виявили сильнішого. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Атаки підопічних Дієго Сімеоне в першому таймі були значно небезпечніші, ніж напіврезервного складу "ротен". Не дивно, що саме "матрацники" відкрили рахунок на 26-й хвилині.

Борусія М – Інтер – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Спрацювала зв'язка Льоренте-Феліш: іспанець прорвався правим флангом і прострілив на лінію воротарського, а португальський вундеркінд зіграв на випередження і пробив Нюбеля. Проте, надалі розвинути свій успіх мадридці не зуміли. Більше того, пропустили під завісу поєдинку: Феліпе завалив Томаса Мюллєра у власному штрафному, а сам постраждалий впевнено реалізував пенальті.

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