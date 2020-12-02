Защитник Атлетико Хосе Хименес из-за травмы не смог доиграть встречу Лиги чемпионов против Баварии (1:1). Врачи диагностировали у уругвайца проблемы с мышцами бедра, сообщает Marca.

Боевая ничья в видеообзоре матча Бавария – Атлетико – 1:1

По прогнозам издания, Хосе не сыграет больше в этом году. Напомним, впереди у "матрасников" поединок с Реалом в Ла Лиге и ключевой матч против Зальцбурга в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Примеры Хименес провел 4 поединка.

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